"Before The Throne", новое видео SIX BURNING KNIVES, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "The Oath".



Трек-лист:



1) Love

2) The Ascent

3) M.A.N.

4) New World Disorder

5) Before The Throne

6) Crying An Ocean

7) War

8) The Void

9) Primitive







