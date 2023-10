сегодня



Новое видео SIX BURNING KNIVES



New World Disorder feat. Jessie Williams, новое видео SIX BURNING KNIVES, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "The Oath", релиз которого намечен на 27 октября на Art Gates Records.



Трек-лист:



1) Love

2) The Ascent

3) M.A.N.

4) New World Disorder

5) Before The Throne

6) Crying An Ocean

7) War

8) The Void

9) Primitive







