Новое видео PUPIL SLICER



”Collective Unconscious", новое видео PUPIL SLICER, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома "Mirrors".



Трек-лист:



01 – “Martyrs”

02 – “Stabbing Spiders”

03 – “L’Appel Du Vide”

04 – “Panic Defence”

05 – “Husk”

06 – “Vilified”

07 – “Worthless”

08 – “Wounds Upon My Skin”

09 – “Interlocutor”

10 – “Mirrors Are More Fun Than Television”

11 – “Save The Dream, Kill Your Friends”

12 – “Collective Unconscious”







