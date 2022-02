3 фев 2022



Новое видео PUPIL SLICER



"Thermal Runaway", новое видео PUPIL SLICER, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из одноименного сингла.



Трек-лист:



Thermal Runaway feat. Cara Drolshagen

Wounds Upon My Skin (Nadja Remix)

Wounds Upon My Skin (Marble Girl Remix)







