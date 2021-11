сегодня



Новый альбом MAN WITH A MISSION выйдет осенью



MAN WITH A MISSION выпустят новый альбом, получивший название 『Break and Cross the Walls I』24 ноября:



[CD] ※共通

1. yoake

2. Thunderstruck

3. Merry-Go-Round

4. Change the World

5. Break and Cross the Walls

6. Telescope

7. Between fiction and frictionⅠ

8. クラクション・マーク

9. INTO THE DEEP

10. Subliminal

11. 86 Missed Calls feat. Patrick Stump

12. Remember Me

13. evergreen

14. Anonymous



[DVD] ※初回生産限定盤

MAN WITH A MISSION presents "INTO THE DEEP" LIVE HOUSE VIEWING TOUR 2021

1. INTO THE DEEP

2. 2045

3. Seven Deadly Sins

4. Perfect Clarity

5. フォーカスライト

6. Take Me Under

7. FLY AGAIN -Hero's Anthem- https://www.mwamjapan.info







