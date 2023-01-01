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*Вокалист RAINBOW: «Я дважды намеревался наложить на себя рук... 21
*Потери в NERVOSA 20
*Зара Ларссон появилась в платье с элементами оформления BURZ... 16
*Басист SEX PISTOLS выпускает сольный альбом 12
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Man With a Mission

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MAN WITH A MISSION и MILET записали новую песню



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MAN WITH A MISSION и MILET записали новую песню ‘Kizuna no Kiseki’, которая станет основной темой для "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba –Swordsmith Village Arc-", выходящего в апреле.

Jean-Ken Johnny: «Для нас большая честь участвовать в создании открывающего трека для такой выдающейся работы Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba -Swordsmith Village Arc-, с дивой современности, Milet. Мы надеемся, что вам понравится наша песня с чудесной историей о том, как жизни героев пересекаются, закручиваются и порождают совместные связи»

Milet: «Я очень рада и счастлива исполнить песню для Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba -Swordsmith Village Arc-. Я надеюсь помочь этому произведению, которое полюбилось всему миру благодаря "Kizuna no Kiseki" с участием несокрушимых музыкантов из MAN WITH A MISSION. История глубокой, но хрупкой связи и любви... Я от всей души хотела исполнить эту песню и все получилось!»




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