MAN WITH A MISSION и MILET записали новую песню ‘Kizuna no Kiseki’, которая станет основной темой для "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba –Swordsmith Village Arc-", выходящего в апреле.



Jean-Ken Johnny: «Для нас большая честь участвовать в создании открывающего трека для такой выдающейся работы Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba -Swordsmith Village Arc-, с дивой современности, Milet. Мы надеемся, что вам понравится наша песня с чудесной историей о том, как жизни героев пересекаются, закручиваются и порождают совместные связи»



Milet: «Я очень рада и счастлива исполнить песню для Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba -Swordsmith Village Arc-. Я надеюсь помочь этому произведению, которое полюбилось всему миру благодаря "Kizuna no Kiseki" с участием несокрушимых музыкантов из MAN WITH A MISSION. История глубокой, но хрупкой связи и любви... Я от всей души хотела исполнить эту песню и все получилось!» https://www.mwamjapan.info







