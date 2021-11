сегодня



Вокалист WHITECHAPEL в новом треке SHADOW OF INTENT



"Where Milllions Have Come to Die", новая песня SHADOW OF INTENT при участии вокалиста WHITECHAPEL Phil'a Bozeman'a, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Elegy", выход которого намечен на 14 января.







