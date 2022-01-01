Новое видео SHADOW OF INTENT

"Blood In The Sands Of Time", новое видео группы SHADOW OF INTENT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Elegy".
Трек-лист:
"Farewell"
"Saurian King"
"The Coming Fire"
"Of Fury"
"Intensified Genocide"
"Life Of Exile"
"Where Millions Have Come To Die"
"From Ruin... We Rise"
"Blood In The Sands Of Time"
"Reconquest"
"Elegy I: Adapt"
"Elegy II: Devise"
"Elegy III: Overcome"
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