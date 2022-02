сегодня



Новое видео SHADOW OF INTENT



"Blood In The Sands Of Time", новое видео группы SHADOW OF INTENT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Elegy".



Трек-лист:



"Farewell"

"Saurian King"

"The Coming Fire"

"Of Fury"

"Intensified Genocide"

"Life Of Exile"

"Where Millions Have Come To Die"

"From Ruin... We Rise"

"Blood In The Sands Of Time"

"Reconquest"

"Elegy I: Adapt"

"Elegy II: Devise"

"Elegy III: Overcome"







