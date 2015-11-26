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Новое видео KANDIA
"Fight Or Flight", новое видео группы KANDIA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Quaternary", выходящего на Frontiers Music Srl в январе.
Трек-лист:
"Anthropocene"
"Obliterate"
"The Flood"
"Fight Or Flight"
"Until The End"
"Turn Of The Tide"
"Pbp"
"Deathwish"
"Murderers" Feat Jorgen Munkeby
"A New Dawn"
"Holocene"
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