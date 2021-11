Новое видео KANDIA

сегодня



"Fight Or Flight", новое видео группы KANDIA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Quaternary", выходящего на Frontiers Music Srl в январе.



Трек-лист:



"Anthropocene"

"Obliterate"

"The Flood"

"Fight Or Flight"

"Until The End"

"Turn Of The Tide"

"Pbp"

"Deathwish"

"Murderers" Feat Jorgen Munkeby

"A New Dawn"

"Holocene"







