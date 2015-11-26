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Kandia

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Видео с текстом от KANDIA



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"Deathwish", официальное видео от KANDIA, доступно ниже. Эта песня взята из альбома "Quaternary", выпущенного на Frontiers Music Srl в январе.

Трек-лист:

"Anthropocene"
"Obliterate"
"The Flood"
"Fight Or Flight"
"Until The End"
"Turn Of The Tide"
"Pbp"
"Deathwish"
"Murderers" Feat Jorgen Munkeby
"A New Dawn"
"Holocene"

KANDIA Debut



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