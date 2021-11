все новости группы







4 ноя 2021 : Переиздание PILEDRIVER выйдет в мае



Переиздание культового дебютного альбома PILEDRIVER "Metal Inquisition" 1984 года будет выпущено в мае на Kingdom Records в различных вариантах.



Трек-лист:



“Metal Inquisition”

“Sex With Satan”

“Sodomize The Dead”

“Witch Hunt”

“Pile Driver”

“Human Sacrifice”

“Alien Rape”

“Alien Rape” (Live in Toronto)

“Metal Inquisition” (Live in Toronto)

"Sex With Satan" (Live in Toronto)







