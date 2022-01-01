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Вокалист PILEDRIVER — о борьбе с раком



Gord Kirchin опубликовал следующее сообщение:



«Очень важный день, ведь это последний этап химии!!!!



Это было жестокое химическое противостояние, химиотерапия очень отстойная, но мы близки к концу войны! Три недели ужасной гадости от её побочных эффектов, а через шесть недель мы проверим, всё ли мы сделали. Не обойдётся и без боевых шрамов, которые я буду носить до конца своих дней: серьёзные рубцы в лёгких от начальной инфекции поверх рубцов от радиации, и это сильно снижает поглощение кислорода, в результате чего я задыхаюсь даже после лёгких нагрузок, а радиационное повреждение пищевода, трахеи и горла, возможно, положит конец моей карьере певца... так что... придётся сменить направление и цель. Кому-нибудь нужны микширование/мастеринг? Я ваш специалист старой школы!



Но и также...



Суть дела в том, что я жив! Я всё ещё здесь! Я в вертикальном положении и мобилен! Я всё ещё живу! Давайте пройдём следующие 8–10 недель восстановления и вернёмся к жизни!!!



Fuuuuuuuuuuuuuuuuck cancer!!!!!!!!!!!!!!!!!



Сердечное спасибо и глубокая признательность сотням моих сторонников в этой битве, вы помогли мне сохранить бодрость духа и позитивный настрой и, несомненно, помогли победить в моём сражении! Спасибо вам!!! Я люблю вас всех!»







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