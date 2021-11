сегодня



Видео с текстом от IMPACT APPROVED



IMPACT APPROVED опубликовали официальное видео с текстом на песню "Voidgazer", которая вошла в альбом "Into The Fray".



Трек-лист:



"Flame Of Madness"

"Golden Age"

"Last Good Fight"

"Bodybag"

"Final Stand"

"Non Serviam"

"Voidgazer"

"Divide Et Impera"

"Maker's Hand"







