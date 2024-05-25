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Видео с текстом от IMPACT APPROVED



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IMPACT APPROVED опубликовали официальное видео с текстом на песню "Pigslaughter", которая взята из альбома Way Of The Warrior, релиз которого намечен на 14 июня на Wormholedeath.

Germany's IMPACT APPROVED To Unleash New Album In June; "Pigslaughter" Lyric Video Streaming




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25 май 2024
Орион
Чувак по центру очень похож на молодого Майкла Китона.

просмотров: 82

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