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Новое видео NIGHTWISH
39
SLIPKNOT выступили без CLOWN'a
29
Почему в Швеции столько металлистов? Отвечает вокалист AVATA...
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Impact Approved
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Видео с текстом от IMPACT APPROVED
IMPACT APPROVED опубликовали официальное видео с текстом на песню "Pigslaughter", которая взята из альбома Way Of The Warrior, релиз которого намечен на 14 июня на Wormholedeath.
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25 май 2024
Орион
Чувак по центру очень похож на молодого Майкла Китона.
просмотров: 82
1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
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Новости СНГ
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Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
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Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).