Видео с текстом от IMPACT APPROVED



IMPACT APPROVED опубликовали официальное видео с текстом на песню "Pigslaughter", которая взята из альбома Way Of The Warrior, релиз которого намечен на 14 июня на Wormholedeath.







