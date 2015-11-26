Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист KAMPFAR: «Блэк-металл — это высшее искусство» 116
*DEE SNIDER — о главе Spotify: «Эталонный болван» 61
*Новый альбом AMORPHIS выйдет зимой 54
*Бывшие участники IN FLAMES собрали THE HALO EFFECT 51
*TED NUGENT: «Я помолюсь за протухшего, мерзкого, гнилого уро... 46
[= ||| все новости группы



*

Agarthic

*
Страна
ItalyИталия
Стиль
-
| - |

|||| сегодня

Новая песня AGARTHIC



*
zoom
*
* *
"The Ancient Secret Scroll", новая песня группы AGARTHIC, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Inner Side", выходящего десятого декабря на Frontiers Music Srl.

Трек-лист:

"The Beginning Of All"
"The Ancient Secret Scroll"
"A Journey To The End Of The World"
"A Heaven Inside This Earth"
"Through The Mystical Forest"
"Message From The Gods"
"Back Home"
"Negotiations Failed"
"Escape To Antarctica"
"Last Journey"
"Illuminati's Reign"

AGARTHIC Streaming New Song "The Ancient Secret Scroll"



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 197

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом