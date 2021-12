сегодня



Новая песня AGARTHIC



"A Heaven Inside This Earth", новая песня группы AGARTHIC, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Inner Side", выпущенного десятого декабря на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



"The Beginning Of All"

"The Ancient Secret Scroll"

"A Journey To The End Of The World"

"A Heaven Inside This Earth"

"Through The Mystical Forest"

"Message From The Gods"

"Back Home"

"Negotiations Failed"

"Escape To Antarctica"

"Last Journey"

"Illuminati's Reign"







