Новое видео AETHEREUS



"Behold, The World Eater", новое видео группы AETHEREUS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Leiden, выходящего седьмого января на The Artisan Era:



"Aberration"

"Endless Cycle Of Rebirth"

"Shrouded In Kaleidoscopic Skin"

"Behold, The World Eater"

"The Living Abyss"

"Leiden"

"Son Of A Nameless Father"

"Upon Infinite Seas"







