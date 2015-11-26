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Новый альбом AETHEREUS доступен для прослушивания
"Leiden", новый альбом AETHEREUS, доступен для прослушивания ниже. В записи материала в качестве гостей принимали участие Mike Alvarez (Flub), Mike Low (Inferi), Malcolm Pugh (Inferi), Sanjay Kumar (Wormhole, Equipoise) и Kyle Rasmussen (Vitriol). |
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