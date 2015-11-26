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Crown Compass

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Музыканты PESTILENCE, CYNIC, TEXTURES в CROWN COMPASS



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"Gilbert", новое видео группы CROWN COMPASS, в состав которой входят Daniël de Jongh (ex-Textures and Cilice), Joe Tal (ex-Textures), Robin Zielhorst (ex-Cynic, Exivious and currently with Our Oceans) и Yuma van Eekelen (ex-Pestilence, Exivious and currently with Our Oceans), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома, выходящего в следующем году.

CROWN COMPASS Feat. Former PESTILENCE, CYNIC, TEXTURES Members Release Debut Single вЂњGilbertвЂќ



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