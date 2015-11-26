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Crown Compass

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Обложка и трек-лист нового альбома CROWN COMPASS



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Группа CROWN COMPASS, в состав которой входят Daniël de Jongh (ex-Textures and Cilice), Joe Tal (ex-Textures), Robin Zielhorst (ex-Cynic, Exivious and currently with Our Oceans) и Yuma van Eekelen (ex-Pestilence, Exivious and currently with Our Oceans), опубликовала обложку и трек-лист альбома 'The Drought':

“Send Your Words”
“Ecdysis”
“Gilbert”
“The Drought Pt. 1”
“Transborder Migration”
“Seashells On The Sand”
“A Limited Number Of Heartbeats”
“The Drought Pt. 2”
“Send Your Words (Reprise)”

CROWN COMPASS Feat. Former PESTILENCE, CYNIC, TEXTURES Members Announce Debut Album The Drought



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