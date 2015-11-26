Обложка и трек-лист нового альбома CROWN COMPASS

Группа CROWN COMPASS, в состав которой входят Daniël de Jongh (ex-Textures and Cilice), Joe Tal (ex-Textures), Robin Zielhorst (ex-Cynic, Exivious and currently with Our Oceans) и Yuma van Eekelen (ex-Pestilence, Exivious and currently with Our Oceans), опубликовала обложку и трек-лист альбома 'The Drought':
“Send Your Words”
“Ecdysis”
“Gilbert”
“The Drought Pt. 1”
“Transborder Migration”
“Seashells On The Sand”
“A Limited Number Of Heartbeats”
“The Drought Pt. 2”
“Send Your Words (Reprise)”
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