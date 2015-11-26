Ранние альбомы DESPISED ICON будут переизданы

DESPISED ICON отметят двадцатилетие творческой деятельности переизданием двух первых работ, Сonsumed By Your Poison (2002) и The Healing Process (2005), которые будут доступны на виниле, CD и в цифровом варианте. По словам коллектива, “The Healing Process” будет представлен в сведении от Yannick St-Amand. Релиз пластинок намечен на седьмое января.
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).