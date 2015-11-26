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Despised Icon

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7 ноя 2021 : 		 Ранние альбомы DESPISED ICON будут переизданы

6 фев 2020 : 		 Обучающее видео от DESPISED ICON

24 янв 2020 : 		 История DESPISED ICON за 900 секунд

17 дек 2019 : 		 Обучающее видео от DESPISED ICON

3 дек 2019 : 		 Обучающее видео от DESPISED ICON

19 ноя 2019 : 		 Трейлер нового альбома DESPISED ICON

17 ноя 2019 : 		 Видео с текстом от DESPISED ICON

9 ноя 2019 : 		 Трейлер нового альбома DESPISED ICON

26 окт 2019 : 		 Трейлер нового альбома DESPISED ICON

12 окт 2019 : 		 Новое видео DESPISED ICON

27 сен 2019 : 		 Трейлер нового альбома DESPISED ICON

7 сен 2019 : 		 Новый альбом DESPISED ICON выйдет осенью

25 июл 2016 : 		 Концертное видео DESPISED ICON

10 июн 2016 : 		 Новое видео DESPISED ICON

26 май 2016 : 		 Трейлер к новому альбому DESPISED ICON

21 май 2016 : 		 Новое видео DESPISED ICON

20 апр 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома DESPISED ICON

13 апр 2016 : 		 DESPISED ICON выпустят новый альбом на NUCLEAR BLAST

4 фев 2014 : 		 DESPISED ICON объявили о реюнион-концертах

27 янв 2011 : 		 Видео с последнего выступления DESPISED ICON

24 ноя 2010 : 		 В последних шоу DESPISED ICON примут участие оригинальные музыканты группы

8 апр 2010 : 		 DESPISED ICON сообщили о распаде

15 сен 2009 : 		 Новое видео DESPISED ICON

21 авг 2009 : 		 Еще одна новая песня DESPISED ICON

21 июл 2009 : 		 Новая песня DESPISED ICON

4 июн 2009 : 		 Новый альбом DESPISED ICON выйдет в сентябре
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Ранние альбомы DESPISED ICON будут переизданы



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DESPISED ICON отметят двадцатилетие творческой деятельности переизданием двух первых работ, Сonsumed By Your Poison (2002) и The Healing Process (2005), которые будут доступны на виниле, CD и в цифровом варианте. По словам коллектива, “The Healing Process” будет представлен в сведении от Yannick St-Amand. Релиз пластинок намечен на седьмое января.

DESPISED ICON Announce Anniversary Reissues Of Early Albums



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