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DESPISED ICON отметят юбилей особым ЕР
DESPISED ICON по случаю 20-летия выпустят специальный ЕР Déterré 28 октября на Nuclear Blast Records в следующих вариантах:
- CD Jewel
- Cassette
* Gold (Band Exclusive)
- 10" LP
* White w/ Gold + Black Splatter in gatefold (Band Exclusive)
* Gold with Black Splatter in gatefold
* Gold w/ Black Swirl in gatefold
* Grey with Black Swirl in gatefold
Трек-лист:
"Warm Blooded"
"Bulletproof Scales"
"One Last Martini"
"Oval Shaped Incisions"
"Sever The Ties"
Alex Erian: «2004 год стал решающим для Despised Icon. Перейдя с ударных на вокал и пригласив Alex Grind за ударную установку, мы начали экспериментировать все больше и больше, смешивая различные элементы дэт-метала и хардкора. Стремясь заявить о себе, мы играли на всех концертах, на которые только могли попасть, и быстро записали демо-версии "Bulletproof Scales" и "Warm Blooded".
После того, как мы выложили оба трека на Myspace и разослали несколько промо-копий CD-R на лейблы, люди наконец-то начали обращать на нас внимание. В итоге мы были приглашены в наш первый тур по США с Deicide и находились в студии, работая одновременно над сплит-диском для Relapse Records и над нашим вторым альбомом The Healing Process для Century Media.
Обнаруженные спустя 17 лет и впервые доступные на кассете и 10" виниле, 5 демо-треков на Déterré передают энергию и атмосферу той эпохи. Мы надеемся, что вам понравится этот EP, выпущенный ограниченным тиражом, и с нетерпением ждем возможности поделиться с вами новой музыкой в 2023 году»
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