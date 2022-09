сегодня



DESPISED ICON отметят юбилей особым ЕР



DESPISED ICON по случаю 20-летия выпустят специальный ЕР Déterré 28 октября на Nuclear Blast Records в следующих вариантах:



- CD Jewel

- Cassette

* Gold (Band Exclusive)

- 10" LP

* White w/ Gold + Black Splatter in gatefold (Band Exclusive)

* Gold with Black Splatter in gatefold

* Gold w/ Black Swirl in gatefold

* Grey with Black Swirl in gatefold



Трек-лист:



"Warm Blooded"

"Bulletproof Scales"

"One Last Martini"

"Oval Shaped Incisions"

"Sever The Ties"



Alex Erian: «2004 год стал решающим для Despised Icon. Перейдя с ударных на вокал и пригласив Alex Grind за ударную установку, мы начали экспериментировать все больше и больше, смешивая различные элементы дэт-метала и хардкора. Стремясь заявить о себе, мы играли на всех концертах, на которые только могли попасть, и быстро записали демо-версии "Bulletproof Scales" и "Warm Blooded".



После того, как мы выложили оба трека на Myspace и разослали несколько промо-копий CD-R на лейблы, люди наконец-то начали обращать на нас внимание. В итоге мы были приглашены в наш первый тур по США с Deicide и находились в студии, работая одновременно над сплит-диском для Relapse Records и над нашим вторым альбомом The Healing Process для Century Media.



Обнаруженные спустя 17 лет и впервые доступные на кассете и 10" виниле, 5 демо-треков на Déterré передают энергию и атмосферу той эпохи. Мы надеемся, что вам понравится этот EP, выпущенный ограниченным тиражом, и с нетерпением ждем возможности поделиться с вами новой музыкой в 2023 году»







+0 -0



просмотров: 182