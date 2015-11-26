Фраза, имя группы
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все новости группы
Whyzdom
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10 ноя 2021
:
Новое видео WHYZDOM
15 мар 2018
:
Новое видео WHYZDOM
27 янв 2015
:
Видео с текстом от WHYZDOM
6 янв 2015
:
Новый альбом WHYZDOM выйдет в феврале
30 мар 2014
:
Новое видео WHYZDOM
12 янв 2014
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WHYZDOM начали запись
14 мар 2013
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WHYZDOM выступили с новой вокалисткой
3 фев 2013
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WHYZDOM сменили вокалистку
7 ноя 2012
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Новое видео WHYZDOM
23 сен 2012
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Трейлер нового альбома WHYZDOM
28 авг 2012
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Новая песня WHYZDOM
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24 окт 2010
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Новое видео
WHYZDOM
Pyramids, новое видео группы WHYZDOM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома ‘Of Wonders and War’, выпущенного 17 сентября на Scarlet Records.
http://www.whyzdom.com
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).