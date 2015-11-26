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Новое видео WHYZDOM



Pyramids, новое видео группы WHYZDOM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома ‘Of Wonders and War’, выпущенного 17 сентября на Scarlet Records. http://www.whyzdom.com

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