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Вокалист DISTURBED за ##### русалочку
33
Лидер MEGADETH сожалеет, что повздорил с фронтменом METALLIC...
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Вокалист DISTURBED за ##### русалочку
33
Лидер MEGADETH сожалеет, что повздорил с фронтменом METALLIC...
13
MAX CAVALERA: «Для меня каждый альбом — это шанс сделать то,...
13
Бывшим участникам MEGADETH нет никакого дела до реакции DAVE...
10
JOE LYNN TURNER ответил RONNIE ROMERO
10
все новости группы
Whyzdom
Франция
Symphonic Metal
http://www.whyzdom.com
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http://www.myspace.com/whyzdomproject
Facebook:
https://www.facebook.com/WHYZDOMproject
27 сен 2022
:
Новое видео WHYZDOM
10 апр 2022
:
Новое видео WHYZDOM
10 ноя 2021
:
Новое видео WHYZDOM
15 мар 2018
:
Новое видео WHYZDOM
27 янв 2015
:
Видео с текстом от WHYZDOM
6 янв 2015
:
Новый альбом WHYZDOM выйдет в феврале
30 мар 2014
:
Новое видео WHYZDOM
12 янв 2014
:
WHYZDOM начали запись
14 мар 2013
:
WHYZDOM выступили с новой вокалисткой
3 фев 2013
:
WHYZDOM сменили вокалистку
7 ноя 2012
:
Новое видео WHYZDOM
23 сен 2012
:
Трейлер нового альбома WHYZDOM
28 авг 2012
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Новая песня WHYZDOM
25 янв 2011
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Название нового альбома WHYZDOM
17 дек 2010
:
WHYZDOM опубликовали традиционную ирландскую песню
3 дек 2010
:
Новая вокалистка WHYZDOM
24 окт 2010
:
Новая вокалистка WHYZDOM
сегодня
Новое видео WHYZDOM
Wanderers and Dreamers, новое видео группы WHYZDOM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома ‘Of Wonders and War’, выпущенного 17 сентября на Scarlet Records.
http://www.whyzdom.com
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Сообщений нет