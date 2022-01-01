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*Вокалист DISTURBED за ##### русалочку 33
*Лидер MEGADETH сожалеет, что повздорил с фронтменом METALLIC... 13
*MAX CAVALERA: «Для меня каждый альбом — это шанс сделать то,... 13
*Бывшим участникам MEGADETH нет никакого дела до реакции DAVE... 10
*JOE LYNN TURNER ответил RONNIE ROMERO 10
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Whyzdom

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27 сен 2022 : 		 Новое видео WHYZDOM

10 апр 2022 : 		 Новое видео WHYZDOM

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15 мар 2018 : 		 Новое видео WHYZDOM

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30 мар 2014 : 		 Новое видео WHYZDOM

12 янв 2014 : 		 WHYZDOM начали запись

14 мар 2013 : 		 WHYZDOM выступили с новой вокалисткой

3 фев 2013 : 		 WHYZDOM сменили вокалистку

7 ноя 2012 : 		 Новое видео WHYZDOM

23 сен 2012 : 		 Трейлер нового альбома WHYZDOM

28 авг 2012 : 		 Новая песня WHYZDOM

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17 дек 2010 : 		 WHYZDOM опубликовали традиционную ирландскую песню

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24 окт 2010 : 		 Новая вокалистка WHYZDOM
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Новое видео WHYZDOM



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Wanderers and Dreamers, новое видео группы WHYZDOM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома ‘Of Wonders and War’, выпущенного 17 сентября на Scarlet Records.




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