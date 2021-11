сегодня



Новая песня FAILURE



"Headstand", новая песня группы FAILURE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Wild Type Droid", выход которого запланирован на третье декабря на Failure Music.



Трек-лист:



01. Water With Hands



02. Headstand



03. A Lifetime Of Joy



04. Submarines



05. Bring Back The Sound



06. Mercury Mouth



07. Undecided



08. Long Division



09. Bad Translation



10. Half Moon













