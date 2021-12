сегодня



Новая песня FAILURE



"Submarines", новая песня группы FAILURE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Wild Type Droid", выход которого состоялся третьего декабря на Failure Music.



Трек-лист:



01. Water With Hands



02. Headstand



03. A Lifetime Of Joy



04. Submarines



05. Bring Back The Sound



06. Mercury Mouth



07. Undecided



08. Long Division



09. Bad Translation



10. Half Moon







просмотров: 113