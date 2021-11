сегодня



Дебютный альбом SION выйдет осенью



Проект SION, в состав которого входят бывший вокалист KILLSWITCH ENGAGE Howard Jones и современный виртуоз/YouTube-сенсация Jared Dines, выпустит дебютную работу 26 ноября. Видео на второй сингл проекта, "More Than Just Myself", доступно для просмотра ниже.



















