Новое видео SION



Проект SION, в состав которого входят бывший вокалист KILLSWITCH ENGAGE Howard Jones и современный виртуоз/YouTube-сенсация Jared Dines, представил видео на композицию "Inside The Hollow" из дебютного альбома.



Трек-лист:



01. The Blade (03:39)



02. Drown (04:13)



03. More Than Just Myself (03:30)



04. The Worst Way (03:18)



05. Buried Alive And Wide Awake (03:50)



06. Skyfall (03:58)



07. Endless War (03:06)



08. A Constant Reminder (03:57)



09. Something To Live For (04:10)



10. Great Deceiver (03:50)



11. Dying Of The Light (03:25)



12. Inside The Hollow (03:49)































