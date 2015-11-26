Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*GENE SIMMONS: «Кто не хочет дозу, тот — враг!» 89
*Новая песня SLIPKNOT 39
*DISTURBED хотят писать 34
*ALEX JONES — о словах GENE'a SIMMONS'a, что все без вакцины ... 32
*Вокалист KISS: «Ну и зачем новый альбом?» 14
[= ||| все новости группы



*

Dessiderium

*
Страна
Unknown?
Стиль
-
Сайт
-
| - |

|||| сегодня

Новая песня DESSIDERIUM



*
zoom
*
* *
"Aria", новая песня группы DESSIDERIUM, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Aria, выход которого запланирован на десятое декабря на The Artisan Era.

Трек-лист:

"White Morning"
"Pale"
"Aria"
"Moon Lust Delirium"
"The Persecution Complex"

DESSIDERIUM Release Title Track For New Album Aria



Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 262

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом