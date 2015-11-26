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Новая песня DESSIDERIUM
"Aria", новая песня группы DESSIDERIUM, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Aria, выход которого запланирован на десятое декабря на The Artisan Era.
Трек-лист:
"White Morning"
"Pale"
"Aria"
"Moon Lust Delirium"
"The Persecution Complex"
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