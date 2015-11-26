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Новая песня DESSIDERIUM



"Aria", новая песня группы DESSIDERIUM, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Aria, выход которого запланирован на десятое декабря на The Artisan Era.



Трек-лист:



"White Morning"

"Pale"

"Aria"

"Moon Lust Delirium"

"The Persecution Complex"

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