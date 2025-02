сегодня



Новая песня DESSIDERIUM



"In the Midst of May," новая песня DESSIDERIUM, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома Keys to the Palace, выход которого намечен на 14 марта на Willowtip Records:



In The Midst of May

Dover Hendrix

Pollen For The Bees

A Dream That Wants Me Dead

Magenta

Keys To The Palace







