Новое видео THERE'S A LIGHT



"Dark Clouds Behind, Bright Skies Ahead", новое видео THERE'S A LIGHT, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "f̶o̶r̶ ̶w̶h̶a̶t̶ ̶m̶a̶y̶ ̶I ̶h̶o̶pe̶?", выход которого намечен на десятое декабря на Napalm Records в следующих вариантах:



- Digipack

- 2LP Gatefold Black

- 2LP Gatefold in Marbled Curacao/Black (limited to 100 copies worldwide)

- 2LP Gatefold in Ocean Blue (limited to 300 copies worldwide)

- Digital Full Length Album



Трек-лист:



"...The Storm Will Set The Sails"

"Within The Tides"

"Magnolia"

"Like The Earth Orbits Sun"

"Dark Clouds Behind, Bright Skies Ahead"

"Refugium"

"Elpis"

"Fear Keeps Pace With Hope"

"Be Brave, Fragile Heart"

"Appearance Of Earth"

"Even In The Darkest Place..."







