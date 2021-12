сегодня



THERE'S A LIGHT исполнили новые песни



THERE'S A LIGHT опубликовали видео из студии с Vestra Visuals, Stiftsschaffneikeller в Lahr, где было исполнено несколько треков из нового альбома "f̶o̶r̶ ̶w̶h̶a̶t̶ ̶m̶a̶y̶ ̶I ̶h̶o̶pe̶? for what must we hope?".







