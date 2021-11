сегодня



Новая песня DIVISION:DARK с участием вокалиста SUBWAY TO SALLY



"Stärker als Gott ", новое видео группы DIVISION:DARK, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Prophecy", выходящего 11 февраля 2022 года на Drakkar Entertainment. В записи песни приняли участие Anna Lux и Eric Fish (Subway to Sally).



DIVISION:DARK - новый индастриал метал проект, на дебютном альбоме которого все песни записаны с разными вокалистами - звездами европейской метал-сцены. В их числе Seeb (Orden Ogan), Vicky Psarakis (The Agonist), Chris Pohl (Blutengel), Eric Fish (Subway to Sally), Lex (Megaherz) и другие.



Трек-лист:



01 Eve (feat. Isra Ramos)

02 Stärker Als Gott (feat. Anna Lux & Eric Fish)

03 Twisted Game (feat. Vicky Psarakis)

04 Bevor Wir Wieder Asche Sind (feat. Lex)

05 (They're All) Hypocrites (feat. Chris Pohl)

06 Division:Dark (feat. Seeb)

07 Der Letzte Tanz (Dino Serci & Otto Dix)

08 "Still Meinen Durst“ (feat. Frank Herzig / Schattenmann)

09 The Art In Artificial (feat. Scarlet Dorn)

10 Destination (feat. Steffi Stuber)

11 Promise (feat. Saeko & Seraina Telli)

12 Bound Together (feat. Anna Murphy)

13 Wrong (feat. Anneke van Giersbergen)







