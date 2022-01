сегодня



Вокалист ORDEN OGAN в новом видео DIVISION:DARK



“Division:Dark” feat. Sebastian “Seeb” Levermann (Orden Ogan), новое видео DIVISION:DARK, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Prophecy", выход которого намечен на 11 февраля на Drakkar Entertainment.



Трек-лист:



Eve (feat. Isra Ramos)

Stärker Als Gott (feat. Anna Lux & Eric Fish)

Twisted Game (feat. Vicky Psarakis)

Bevor Wir Wieder Asche Sind (feat. Lex)

(They’re All) Hypocrites (feat. Chris Pohl)

Division:Dark (feat. Seeb)

Der Letzte Tanz (Dino Serci & Otto Dix)

Still Meinen Durst (feat. Frank Herzig / Schattenmann)

The Art In Artificial (feat. Scarlet Dorn)

Destination (feat. Steffi Stuber)

Promise (feat. Saeko & Seraina Telli)

Bound Together (feat. Anna Murphy)

Wrong (feat. Anneke van Giersbergen)







просмотров: 134