Новая песня BILLYBIO



BILLYBIO опубликовали официальное видео с текстом на песню "One Life To Live", которая будет включена в выходящий в следующем году альбом "Leaders And Liars":



01. Black Out



02. Fallen Empires



03. Leaders and Liars



04. Lost Horizon



05. Turn the Wounds



06. Sheepdog



07. Deception



08. Generation Kill



09. Looking Up



10. One Life To Live



11. Our Scene



12. Just The Sun



13. Enough



14. Remission



15. Cyanide













