Новое видео BILLYBIO

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"One Life To Live", новое видео группы BILLYBIO - - сольного проекта вокалиста и гитариста хардкор-панк группы BIOHAZARD Billy Graziadei, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Leaders And Liars", выход которого намечен на 2022 на AFM Records.

Billy Graziadei сочинил, исполнил, записал и спродюсировал все 15 треков в своей студии Firewater Studios в Лос-Анджелесе, в которой также работает над материалом таких групп как Biohazard, Powerflo, Madball, Agnostic Front, Devil Driver. Сведение и мастеринг сделал Tue Madsen.

В записи приняли гостевое участие: Fred Aching Rios (Powerflo) - ударные; Ra Dias (Suicidal Tendencies, туровый музыкантт KORN) - бас; Daniele Manca - бас; Dan Palmer (Death by Stereo, Zebrahead) - гитара; Robbie Davidson (The Exploited) - гитара; Jennifer Bair и Jay Roth - вокал на "Remission" и "Just In The Sun"; Toby Morse (H2O, Hazen Street) - "One Life To Live." Обложка и дизайн - Lecru Eyebrows и Filipe Horsch. Фото - Alan Vasquez.

Трек-лист:

01. Black Out

02. Fallen Empires

03. Leaders and Liars

04. Lost Horizon

05. Turn the Wounds

06. Sheepdog

07. Deception

08. Generation Kill

09. Looking Up

10. One Life To Live

11. Our Scene

12. Just The Sun

13. Enough

14. Remission

15. Cyanide

BIOHAZARD








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КомментарииСкрыть/показать 1 )

overgrin


2 дек 2021, 22:05		вот Он Хардкор!!!
а....для русских групп совет-послушайте,как на английском человек поёт,,...после этого включите свой трек.

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