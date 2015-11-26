Новое видео BILLYBIO

"One Life To Live", новое видео группы BILLYBIO - - сольного проекта вокалиста и гитариста хардкор-панк группы BIOHAZARD Billy Graziadei, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Leaders And Liars", выход которого намечен на 2022 на AFM Records.
Billy Graziadei сочинил, исполнил, записал и спродюсировал все 15 треков в своей студии Firewater Studios в Лос-Анджелесе, в которой также работает над материалом таких групп как Biohazard, Powerflo, Madball, Agnostic Front, Devil Driver. Сведение и мастеринг сделал Tue Madsen.
В записи приняли гостевое участие: Fred Aching Rios (Powerflo) - ударные; Ra Dias (Suicidal Tendencies, туровый музыкантт KORN) - бас; Daniele Manca - бас; Dan Palmer (Death by Stereo, Zebrahead) - гитара; Robbie Davidson (The Exploited) - гитара; Jennifer Bair и Jay Roth - вокал на "Remission" и "Just In The Sun"; Toby Morse (H2O, Hazen Street) - "One Life To Live." Обложка и дизайн - Lecru Eyebrows и Filipe Horsch. Фото - Alan Vasquez.
overgrin
а....для русских групп совет-послушайте,как на английском человек поёт,,...после этого включите свой трек.
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