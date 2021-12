сегодня



Новое видео BILLYBIO



"One Life To Live", новое видео группы BILLYBIO - - сольного проекта вокалиста и гитариста хардкор-панк группы BIOHAZARD Billy Graziadei, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Leaders And Liars", выход которого намечен на 2022 на AFM Records.



Billy Graziadei сочинил, исполнил, записал и спродюсировал все 15 треков в своей студии Firewater Studios в Лос-Анджелесе, в которой также работает над материалом таких групп как Biohazard, Powerflo, Madball, Agnostic Front, Devil Driver. Сведение и мастеринг сделал Tue Madsen.



В записи приняли гостевое участие: Fred Aching Rios (Powerflo) - ударные; Ra Dias (Suicidal Tendencies, туровый музыкантт KORN) - бас; Daniele Manca - бас; Dan Palmer (Death by Stereo, Zebrahead) - гитара; Robbie Davidson (The Exploited) - гитара; Jennifer Bair и Jay Roth - вокал на "Remission" и "Just In The Sun"; Toby Morse (H2O, Hazen Street) - "One Life To Live." Обложка и дизайн - Lecru Eyebrows и Filipe Horsch. Фото - Alan Vasquez.



Трек-лист:



01. Black Out



02. Fallen Empires



03. Leaders and Liars



04. Lost Horizon



05. Turn the Wounds



06. Sheepdog



07. Deception



08. Generation Kill



09. Looking Up



10. One Life To Live



11. Our Scene



12. Just The Sun



13. Enough



14. Remission



15. Cyanide



















+2 -0



( 1 ) просмотров: 255