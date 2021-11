23 ноя 2021



Басист THE MOODY BLUES выпускает концертный альбом



JOHN LODGE, басист и вокалист THE MOODY BLUES, представил концертное видео на композицию "Gemini Dream". Этот трек будет включен в выходящий третьего декабря "The Royal Affair And After":



"Steppin’ In A Slide Zone"

"Saved By The Music "

"Legend Of A Mind"

"Sunset "

"Late Lament" (with Graeme Edge)

"Nights In White Satin" (with Jon Davison)

"Gemini Dream"

"Isn’t Life Strange"

"I’m Just A Singer" (In a Rock and Roll Band)

"Ride My See-Saw" (with Jon Davison)







