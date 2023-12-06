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The Moody Blues

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Умер Денни Лейн



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Денни Лейн, один из основателей WINGS / MOODY BLUES, скончался в возрасте 79 лет пятого декабря.

Пол Маккартни написал на своей личной странице:

«Я очень опечален известием о смерти моего бывшего соратника Денни Лейна.

У меня много приятных воспоминаний о времени, проведенном с Денни: с тех ранних дней, когда The Beatles гастролировали с Moody Blues. Наши группы очень уважали друг друга, и нам было очень весело вместе. Денни присоединился к Wings в самом начале. Он был выдающимся вокалистом и гитаристом. Самым известным его исполнением, вероятно, является "Go Now" - старая песня Бесси Бэнкс, которую он исполнял блестяще. Мы с ним написали несколько совместных песен, самой успешной из которых была "Mull of Kintyre", ставшая большим хитом в семидесятых. Мы отдалились друг от друга, но в последние годы смогли восстановить нашу дружбу и поделиться воспоминаниями о том времени, когда мы были вместе.

Денни был большим талантом с прекрасным чувством юмора и всегда был готов помочь другим людям. Его будет не хватать всем его поклонникам и с большой любовью вспоминать его друзья. Я выражаю свои соболезнования и наилучшие пожелания его жене Элизабет и семье.

Мир и любовь, Денни. Было очень приятно знать тебя. Нам всем будет тебя не хватать.

С любовью,

Пол»

WINGS / MOODY BLUES Legend DENNY LAINE Passes At Age 79 - "A Great Talent With A Fine Sense Of Humour"




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6 дек 2023
F
Fo0x
R.I.P.
Увы, такое время началось, когда пережившие рок-н-ролльный угар батьки начинают потихоньку уходить. Сколько еще впереди? Джаггер, Маккартни, Уотерс, Плант, Оззи... Эх.

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