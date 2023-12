сегодня



Умер Денни Лейн



Денни Лейн, один из основателей WINGS / MOODY BLUES, скончался в возрасте 79 лет пятого декабря.



Пол Маккартни написал на своей личной странице:



«Я очень опечален известием о смерти моего бывшего соратника Денни Лейна.



У меня много приятных воспоминаний о времени, проведенном с Денни: с тех ранних дней, когда The Beatles гастролировали с Moody Blues. Наши группы очень уважали друг друга, и нам было очень весело вместе. Денни присоединился к Wings в самом начале. Он был выдающимся вокалистом и гитаристом. Самым известным его исполнением, вероятно, является "Go Now" - старая песня Бесси Бэнкс, которую он исполнял блестяще. Мы с ним написали несколько совместных песен, самой успешной из которых была "Mull of Kintyre", ставшая большим хитом в семидесятых. Мы отдалились друг от друга, но в последние годы смогли восстановить нашу дружбу и поделиться воспоминаниями о том времени, когда мы были вместе.



Денни был большим талантом с прекрасным чувством юмора и всегда был готов помочь другим людям. Его будет не хватать всем его поклонникам и с большой любовью вспоминать его друзья. Я выражаю свои соболезнования и наилучшие пожелания его жене Элизабет и семье.



Мир и любовь, Денни. Было очень приятно знать тебя. Нам всем будет тебя не хватать.



С любовью,



Пол»







+0 -0



( 1 ) просмотров: 53