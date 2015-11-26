23 ноя 2021



Бывший ударник MOONSPELL в SEVENTH STORM



Группа SEVENTH STORM, в состав которой входит бывший барабанщик MOONSPELL Mike Gaspar, заключила соглашение с лейблом Atomic Fire Records, на котором в августе состоится релиз дебютного альбома.



«Мы объединяемся с одной целью: оставаться сильными, чтобы был шанс на грядущую свободу, никогда не сдаваться даже в самые трудные времена. Наш крестовый поход начинается с сегодняшнего дня. Пусть наши пути пересекутся; пусть однажды мы посетим семь континентов и пройдем через семь морей в надежде создать идеальный шторм - Седьмой шторм. Пусть свет и огонь вернутся в это забытое искусство. Пусть снова зазвучат звуки труб. Присоединяйтесь к нам».

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