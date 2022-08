сегодня



Новое видео SEVENTH STORM



"Gods Of Babylon", новое видео группы SEVENTH STORM, в состав которой входит бывший барабанщик MOONSPELL Mike Gaspar, доступно для просмотра ниже. Трек взят из нового альбома Maledictus, релиз которого намечен на 12 августа на Atomic Fire Records:



"Pirate's Curse"

"Saudade" (English Version)

"Sarpanit"

"Gods Of Babylon"

"The Reckoning"

"Inferno Rising"

"Seventh"

"My Redemption"

"Haunted Sea"

"Saudade" (Acoustic English Version)

"Saudade" (Acoustic Portuguese Version)

"Saudade" (Portuguese Version)







