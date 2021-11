все новости группы







24 ноя 2021 : Новое видео KRAEMER



сегодня



Новое видео KRAEMER



"Tonight", новое видео группы KRAEMER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "All The Way", выходящего 28 января на Frontiers Music Srl. В записи материала помимо вокалиста Erik'a Kraemer'a принимали участие Alessandro Del Vecchio на басу и клавишах, Andrea Seveso (Robin McAuley) на гитаре и Michele Sanna (Brother Against Brother) на ударных. За создание треков отвечали Del Vecchio, Marco Sivo, Pete Alpenborg (ex-Arctic Rain), Kristian Fyhr (Seventh Crystal), Jan Akesson (Infinite & Divine), Ulrick Lönnqvist, Fabio Dessi и Carmine Martone.



Трек-лист:



"Moment For Me"

"All The Way"

"The King Will Come"

"Eat Your Heart Out"

"Tonight"

"Take Me Back To"

"How Can I Survive"

"Cold Spell"

"Loving A Stranger"

"I'm In Love Again"

"Forever"







