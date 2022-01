11 янв 2022



Видео с текстом от KRAEMER



"All The Way", новое видео с текстом от группы KRAEMER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "All The Way", выходящего 28 января на Frontiers Music Srl. В записи материала помимо вокалиста Erik'a Kraemer'a принимали участие Alessandro Del Vecchio на басу и клавишах, Andrea Seveso (Robin McAuley) на гитаре и Michele Sanna (Brother Against Brother) на ударных. За создание треков отвечали Del Vecchio, Marco Sivo, Pete Alpenborg (ex-Arctic Rain), Kristian Fyhr (Seventh Crystal), Jan Akesson (Infinite & Divine), Ulrick Lönnqvist, Fabio Dessi и Carmine Martone.



Трек-лист:



"Moment For Me"

"All The Way"

"The King Will Come"

"Eat Your Heart Out"

"Tonight"

"Take Me Back To"

"How Can I Survive"

"Cold Spell"

"Loving A Stranger"

"I'm In Love Again"

"Forever"







