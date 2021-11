сегодня



Новая песня ALTAR OF OBLIVION



ALTAR OF OBLIVION опубликовали ранее нереализованный трек "The Night They Came". Эта композиция планировалась для альбома In The Cesspit Of Divine Decay, который так и не был выпущен.



«Поскольку прошло слишком много времени с тех пор, как мы в последний раз выкладывали новый материал, представляем вам трек с альбома под названием In The Cesspit Of Divine Decay, который должен был выйти в 2015 году. Однако, в связи с изменениями в составе, мы решили законсервировать его и вместо этого поработать над новым материалом.



"In The Cesspit Of Divine Decay" — это концептуальный альбом, основанный на дневнике прадеда гитариста Мартина Мейера Спарвата, который поневоле сражался за Германскую империю в окопах Первой мировой войны.



В последние несколько лет мы были заняты завершением уже записанного материала, что привело к плотному графику выпуска. Следовательно, этот альбом, вероятно, не увидит свет до конца 2022 года, так как сначала будут выпущены следующие музыкальные проекты:



01: Live At Godset: Профессионально записанный концерт 2017 года

02: Burning Memories: EP, записанный в 2017 году

03: Proselytes Of The Apocalypse: Полноформатник, записанный в 2019 году

04: My Sanctuary: EP, записанный в 2006 году







+0 -0



просмотров: 106