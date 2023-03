сегодня



Новый ЕР ALTAR OF OBLIVION выйдет летом



ALTAR OF OBLIVION выпустят новые ЕР, получивший название “Burning Memories”, шестнадцатого июня:



A1. Burning Memories

A2. Through The Night



B1. Cosmic Chaos

B2. Manic Masquerade

B3. Radiation





