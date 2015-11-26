Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*GENE SIMMONS: «Кто не хочет дозу, тот — враг!» 115
*ALEX JONES — о словах GENE'a SIMMONS'a, что все без вакцины ... 35
*Новое видео KID ROCK 25
*TED NUGENT: «Кайл правильно застрелил этих мародеров!» 25
*Куда пропали шоколадные зайцы? Отвечает гитарист SUFFOCATION 19
[= ||| все новости группы



*

Custard

*
| - |

|||| сегодня

Новое видео CUSTARD



*
zoom
*
* *
''Morituri Te Salutant'', новое видео CUSTARD, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Imperium Rapax:

01. Imperium Rapax
02. Children Of The Wolf
03. In Umbra Aquilae
04. Res Publica
05. Blessed By Baal
06. Blood And Sand
07. The First Empore
08. Gloria Aegypti
09. The Goddess Of Magic And Death
10. Cornua Mortis
11. Furor Teutonicus
12. Ode To The Flames
13. Morituri Te Salutant
14. Quo Vadis



Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

ywi


23 ноя 2021, 19:46		Похоже, это будет первый альбом с нормальным звуком...


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 192

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом