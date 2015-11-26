''Morituri Te Salutant'', новое видео CUSTARD, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Imperium Rapax:
01. Imperium Rapax
02. Children Of The Wolf
03. In Umbra Aquilae
04. Res Publica
05. Blessed By Baal
06. Blood And Sand
07. The First Empore
08. Gloria Aegypti
09. The Goddess Of Magic And Death
10. Cornua Mortis
11. Furor Teutonicus
12. Ode To The Flames
13. Morituri Te Salutant
14. Quo Vadis
ywi
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