"Res Publica", новое видео с текстом от CUSTARD, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Imperium Rapax".



Трек-лист:



01. Imperium Rapax

02. Children Of The Wolf

03. In Umbra Aquilae

04. Res Publica

05. Blessed By Baal

06. Blood And Sand

07. The First Empore

08. Gloria Aegypti

09. The Goddess Of Magic And Death

10. Cornua Mortis

11. Furor Teutonicus

12. Ode To The Flames

13. Morituri Te Salutant

14. Quo Vadis







