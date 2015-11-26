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Nasson

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24 ноя 2021 : 		 Новое видео NASSON
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|||| 24 ноя 2021

Новое видео NASSON



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"Not Today", новое видео группы NASSON, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Scars, выходящего 28 января на Frontiers Music Srl:

"Not Today"
"Room 108"
"Mother Moon"
"Runaway"
"On The Other Side"
"Bringer Of Sorrow"
"King Of Lies"
"A New Beginning"
"When It Rains"
"We Are The Army"
"Rising"

NASSON To Release Debut Solo Album, Scars, In January; "Not Today" Music Video Posted



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