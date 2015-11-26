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24 ноя 2021
Новое видео NASSON
"Not Today", новое видео группы NASSON, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Scars, выходящего 28 января на Frontiers Music Srl:
"Not Today"
"Room 108"
"Mother Moon"
"Runaway"
"On The Other Side"
"Bringer Of Sorrow"
"King Of Lies"
"A New Beginning"
"When It Rains"
"We Are The Army"
"Rising"
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