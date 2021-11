все новости группы







Nasson

?

-

-





24 ноя 2021 : Новое видео NASSON



24 ноя 2021



Новое видео NASSON



"Not Today", новое видео группы NASSON, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Scars, выходящего 28 января на Frontiers Music Srl:



"Not Today"

"Room 108"

"Mother Moon"

"Runaway"

"On The Other Side"

"Bringer Of Sorrow"

"King Of Lies"

"A New Beginning"

"When It Rains"

"We Are The Army"

"Rising"







+0 -0



просмотров: 134