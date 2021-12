сегодня



Новое видео NASSON



"We Are The Army" ft. Caterina Nix, Gui Oliver, Mizuho Lin & James Robledo, новое видео группы NASSON, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Scars, выходящего 28 января на Frontiers Music Srl:



"Not Today"

"Room 108"

"Mother Moon"

"Runaway"

"On The Other Side"

"Bringer Of Sorrow"

"King Of Lies"

"A New Beginning"

"When It Rains"

"We Are The Army"

"Rising"







просмотров: 51