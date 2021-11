все новости группы







Thunderor

?

-

-





24 ноя 2021 : Члены SKULL FIST в THUNDEROR



24 ноя 2021



Члены SKULL FIST в THUNDEROR



"How We Roll", новое видео группы THUNDEROR, в состав которой входят члены SKULL FIST JJ Tartaglia и Jonny Nesta, а также Oscar Rangel (Operus, ex-Annihilator), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Fire It Up, выходящего в начале следующего года.







+0 -0



просмотров: 164