Новая песня THUNDEROR



“Fire It Up”, новая песня группы THUNDEROR, в состав которой входят члены SKULL FIST JJ Tartaglia и Jonny Nesta, а также Oscar Rangel (Operus, ex-Annihilator), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома “Fire It Up”, выход которого запланирован на 25 февраля на Boonsdale Records.



Трек-лист:



“Fire It Up”

“How We Roll”

“All Or Nothing”

“Dangerous Times”

“Thunderor”

“On The Run”

“Into The Storm”

“We Can Make It”

“Cold Tears”







