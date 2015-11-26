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Thunderor

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|||| 26 янв 2022

Новая песня THUNDEROR



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“Fire It Up”, новая песня группы THUNDEROR, в состав которой входят члены SKULL FIST JJ Tartaglia и Jonny Nesta, а также Oscar Rangel (Operus, ex-Annihilator), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома “Fire It Up”, выход которого запланирован на 25 февраля на Boonsdale Records.

Трек-лист:

“Fire It Up”
“How We Roll”
“All Or Nothing”
“Dangerous Times”
“Thunderor”
“On The Run”
“Into The Storm”
“We Can Make It”
“Cold Tears”

THUNDEROR Feat. SKULL FIST Members Streaming Title Track From Upcoming Fire It Up Debut



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