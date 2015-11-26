Новая песня THUNDEROR

“Fire It Up”, новая песня группы THUNDEROR, в состав которой входят члены SKULL FIST JJ Tartaglia и Jonny Nesta, а также Oscar Rangel (Operus, ex-Annihilator), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома “Fire It Up”, выход которого запланирован на 25 февраля на Boonsdale Records.
Трек-лист:
“Fire It Up”
“How We Roll”
“All Or Nothing”
“Dangerous Times”
“Thunderor”
“On The Run”
“Into The Storm”
“We Can Make It”
“Cold Tears”
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